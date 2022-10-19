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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Böbrek hastası kadın 5 yıllık bekleyişin ardından mutlu sona ulaştı

AA

Böbrek hastası kadın 5 yıllık bekleyişin ardından mutlu sona ulaştı

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale'de 61 yaşındaki böbrek hastası kadın, Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen kişiden yapılan nakille sağlığına kavuştu.

Lapseki ilçesinde yaşayan Binnur Çırak, 2014'te böbreklerinde oluşan kist nedeniyle ameliyat edildi.

Ameliyatta bir böbreği alınan Çırak'ın diğer böbreği, yaşamını sürdürmeye yetmeyince diyaliz cihazına bağlanmasına karar verildi.

Diyalizden kurtulmak için 5 yıl önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakil Merkezi'ne başvuran kadına, beklediği haber geçen hafta geldi.

Acilen hastaneye çağrılan Çırak'a, Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin ailesi tarafından bağışlanan organlarından böbreği nakledildi.

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, AA muhabirine, nakil bekleyen bir hastanın daha sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çırak'ın kendilerine 5 yıl önce müracaat ettiğini belirten Alan, "Ülkemizde maalesef organ bağışı sayısı yetersiz olduğu için Binnur Hanıma bu süre zarfında böbrek pek çıkmadı. Çıkan böbrekler de uygun bulunmadı." dedi.

Alan, bekleme sürecinde ailesinden de uygun donör bulunamadığı için kadının diyalize bağlı yaşamını sürdürdüğünü anlattı.

- "Uzun bekleme sürecinin nedeni organ bağışının yetersiz olması"

Nakil sürecine değinen Alan, şöyle konuştu:

"5 yıldır bekliyordu, 5 kez çağrıldı, listede 5'inci sıradaydı ve sabaha karşı 05.00'te nakil işlemi gerçekleşti. 5 rakamı Binnur Hanımın uğuru oldu. Çok şükür 5 yıl bekleyişten sonra şu anda sağlığı çok iyi. Umuyoruz ki daha da iyi olacaktır. Tabii Binnur Hanımdan örnekle, bu uzun bekleme sürecinin tek nedeni ülkemizde organ bağışının yetersiz olması. Bölge halkımızdan organ bağışına daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Çünkü diyaliz bu hastalar için maalesef ki hayat kurtaracak bir tedavi değildir, geçici bir tedavidir.

Diyalize giren hastaların büyük bir kısmı nakil bekleme sürecinde hayatını kaybetmektedir. Bir oran verecek olursak; her yıl bu hastaların yüzde 10'unun, 5 yıl içinde de yüzde 50'sinin diyalize bağlı komplikasyonlardan dolayı hayatı sona ermekte. O yüzden bu hastalar için nakil hayata tutunmanın tek yoludur. Burada da tek yol organ bağışının artmasıdır."

Binnur Çırak da böbrek rahatsızlığının bahçede çalıştığı sırada başladığını dile getirdi.

Acilen hastaneye gittiklerini kaydeden Çırak, "Hastanede, 'Kendini idare et, ağrı kesici içme' dediler. Bir süre düzeldim, sonra yine hastanelik oldum." ifadesini kullandı.

Son kez nakil için çağrıldığında yine kendisine uymayacağı endişesine kapıldığını ancak sabaha karşı gerçekleşen operasyonla sağlığına kavuştuğunu anlatan Çırak, doktorlarına ve organları bağışlanan kişinin yakınlarına teşekkür etti.

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