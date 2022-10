Biga'da Muhtarlar Günü kutlandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla köy ve mahalle muhtarları bir araya geldi.

İlçede bir restoranda düzenlenen kahvaltılı toplantıya, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Gümüşçay belde Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, İl Genel Meclisi Üyesi Bülent Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Servi ve daire amirleri de katıldı.

Biga Kaymakamı Dolu, programda yaptığı konuşmada, muhtarların, vatandaşlar ve devlet arasında köprü vazifesi gördüklerini söyledi.

Muhtarların vatandaşların kamu hizmetine ulaşmasını sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeden görevlerini yerine getirdiğini ifade eden Dolu, şöyle konuştu:



"Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, mevcut her türlü sorunun çözümünde ve taleplerin yerine getirilmesinde özveri ile çalışıp takdiri hak etmektedirler. Demokrasimizin mihenk taşı olup kendini sürekli yenileyen kurumların başında gelen muhtarlarımız, en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak, hem sevinçte hem de hüzünde halkımızın her zaman yanında ve hizmetinde olmuşlardır. Bu düşünceler ile her zaman bir arada olduğumuz, kamu hizmetlerinin sunumunda büyük yardımcımız olan muhtarlarımıza teşekkür ediyor ve 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum."

