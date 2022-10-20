Çanakkale'de "Ulusal Sualtı Bilimsel Araştırma ve Değerleri Sempozyumu" başladı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öncülüğünde düzenlenen "Ulusal Sualtı Bilimsel Araştırma ve Değerleri Sempozyumu"nun açılış oturumu gerçekleştirildi.

Fakültenin, ÇOMÜ Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, Sualtı Uygulama Araştırma Merkezi, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi iş birliğinde organize ettiği sempozyumun açılışı Troia Kültür Merkezi'nde yapıldı.

ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Kanten, programda, bu tür akademik çalışmaların gelecekteki faaliyetlere ışık tutacağına inandığını söyledi.

Etkinliğin "Mavi Vatan'ın sakladığı değerler" ana temasıyla düzenlendiğini belirten Kanten, "Su altı turizmi, dalış turizmi, su altında kültürel farklar ve su altında kültürel miras gibi çok farklı çalışmalar burada sunulacak. Özellikle üniversitemizin 30’uncu yılında Çanakkale’nin değerlerini ön plana çıkartmaya çalıştığımız farklı temalarda düzenlenen bu akademik çalışmalarla hem ilimize hem de üniversitemize fayda sağlayacağı inancını taşıyorum." dedi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın da su altı bilim ve teknolojilerine desteklerinin süreceğini ifade etti.

ÇOMÜ ile güçlü bağlarının bulunduğunu anlatan Aydın, şöyle devam etti:



"Cankurtaran ve dalış merkezlerimizin denetlenme noktasında görev alan 34 denetçimizin eğitimini Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi olan Çetin hocam ile yürütmekteyiz. Bununla birlikte bu yıl üniversitemize alınmış olan 25 öğrenci ile yapılan çalışmaları ve bu çalışmalar ile akademik olarak yayınlarını sunan ve su altına hizmet eden kıymetli öğretim görevlilerimizin çalışmalarını yakından takip ederek desteklemeye çalışıyoruz."

Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Yenici ve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik'in de katılımcılara hitap ettiği açılışın ardından sempozyumun oturumlarına geçildi.

Sempozyum 22 Ekim cumartesi günü sona erecek.





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