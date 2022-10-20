Çanakkale'de "Dijital Okyanus Tüneli" etkinliği

ÇANAKKALE (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, denizdeki kirliliğin karada başlayan bir süreç olduğunu belirterek, bu kapsamda Çanakkale'deki katı atık arıtma tesislerinin başarı öyküsü olduğunu ifade etti.



Meyer-Landrut, AB, Birleşmiş Milletler ve Smurfs (Şirinler) iş birliğinde küresel farkındalık girişimi "Sahil Temizleme Kampanyası" kapsamında denizlerde kirlenmeye dikkati çekmek için düzenlenen "Dijital Okyanus Tüneli" etkinliğine katıldı.

Karina Deniz Kültür Merkezi'ndeki etkinlik öncesi çocuklarla proje çalışmalarını inceleyen Meyer-Landrut, ardından denizlerde kirlenmeye dikkati çekmek için hazırlanan "Dijital Okyanus Tüneli"ni gezdi.

Gazetecilere açıklama yapan Meyer-Landrut, denizlerin temizlenmesi konusunda buradan vereceklerin mesajların çok önemli olduğunu dile getirerek, kampanyanın sadece Türkiye'de değil, tüm Avrupa Birliği ülkelerinde daha önceden de hayata geçirildiğini söyledi.



AB ülkelerinde denizlerde kirliliğin engellenmesi, ekosistemin bozulmasının yavaşlatılması ve engellenmesi konusundaki çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Nikolaus Meyer-Landrut, sözlerini şöyle tamamladı:



"Denizlerdeki kirlilik bütün dünya için önem arz ediyor. Ancak denizdeki bu kirlilik, bu çöp sadece denizde başlamıyor. Aslında karada başlayan bir kaynak. Dolayısıyla bununla bağlantılı olarak bizler Avrupa Birliği hibesiyle başlatılan ve Avrupa Birliğince kollanmış olan bir projeyi bugün ziyaret etme fırsatımız oldu. Bu proje Çanakkale'de başarı öyküsünü yazmış olan katı atık arıtma tesisleridir. Çanakkale Belediyesi Avrupa Birliği hibesiyle başlamış, daha sonra kendi sağlam adımlarını atmaya devam etmektedir. Ve burada bizler bu projelerle kaynakta kirliliği önlemeye çalışıyoruz. Karada başlayan çalışmalarda tüketimin azaltılmasıyla ve geri dönüşüm döngülerinin de iyi bir şekilde kullanılmasıyla kirliliğin önüne geçmeye çalışıyoruz. Buradaki turumuza başladığımızda ilk temasımız çocuklar doldu. Zira geleceğe olan en önemli mesajlar onlar aracılığıyla olacaktır. Örneğin 2050'ye gelindiğinde denizlerimizde balıktan çok plastik olacağı söylendi. Bugün itibariyle denizlerdeki ve dünyada 1 milyon kadar tür aslında yok olmakla karşı karşıya. Yani biyoçeşitlilik konusunda ciddi anlamda bir tehlikeyle karşı karşıya bulunuyoruz. Bu nedenle AB'nin bu anlamdaki çevre projeleri büyük önem arz etmekte."

- "Entegre tesisleri yapmaya çalışıyoruz"

Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay ise projenin ortağı olduklarından dolayı AB temsilcilerine teşekkür ederek, çevre temizliği ve çevrenin korunması anlamında etkili çalışmalar yaptıklarını kaydetti.



Mutluay, "Çevremizdeki illere, diğer ülkelere baktığımızda örnek sayılabilecek tesisleri, çevreci yatırımları bir bir hayata geçirdik. Bunun ilk adımını da sabah ziyaret ettiğimiz katı atık depolama tesisinde, Avrupa Birliği’nin katkılarıyla hayata geçirdik. Bunun devamında da şu anda entegre tesisleri yapmaya çalışıyoruz. Mekanik ayrıştırma, enerji üretimiyle birlikte yüzde 60’lara varan oranda geri dönüşümü sağlamak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Milli sporcu Birgül Erken de denizi evi gibi gördüğünü , kendisiyle deniz arasında doğal bir adaptasyon olduğunu anlattı.



Erken, "Buraya benim evimi kurtarmaya gelmiş bir konuğumuz var. Büyükelçimizin nezdinde bütün bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada canlandırdığımız kirliliğe ben kendi gözlerimle şahit oluyorum. Bu gerçekten çok acı verici. Geleceğimizin teminatı gençlere dokunduk. Bu etkinlik bu nedenle benim için önemli." dedi.

Konuşmaların ardından Meyer-Landrut ve Mutluay sanal gerçeklik gözlüğü ile hazırlanan videoyu izledi.



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