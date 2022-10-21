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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdiağa Çağlayan Trekking Projesi 30 Ekim'de başlıyor

AA

Abdiağa Çağlayan Trekking Projesi 30 Ekim'de başlıyor

ÇANAKKALE (AA) - Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Abdiağa Çağlayan Trekking Projesi'nin 30 Ekim'de yapacakları yürüyüş ile başlayacağını söyledi.

Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi süresince insanların doğaya olan özleminin arttığını belirtti.

Abdiağa Çağlayan Trekking Projesi'nin yüzde 90'ının tamamlanmış olduğunu, 30 Ekim'de yapacakları yürüyüş ile projeyi başlayacaklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biga’da kişi başına düşen yeşil alan olarak biz birçok ilçe ve ile göre şanslıyız. Bu kapsamda elimizdeki Çağlayan bölgesi adeta saklı bir cennet olarak bizi bekliyor. Doğal yapısı ve çağlayanı ile harika bir yer olan parkura, mesire alanımızın bitişinden başlayan ve çağlayana kadar giden yere dokuya uygun 10 ahşap köprü yaptık. Doğaseverlerin rahatlıkla ve keyifli bir şekilde yürüyüşlerini yapmaları için güzergahı tamamladık. Çağlayan bölgesine seyir teraslarımızı ve kameriyelerimizi yaptık. Vatandaşlarımız burada piknik yapıp, dinlenip güzel vakit geçirebilir. Çağlayan'dan devam ederek Işıkeli köyü yoluna çıkıp, yol üzerindeki Zeynep Mutlu Ormanı'ndan devam ederek seyir terasına ulaşılan 5 bin metrelik yolu Biga’mıza kazandırdık. İnşallah 30 Ekim Pazar günü Kent Konseyimizin organizasyonuyla güzel bir trekking yani doğa yürüyüşü yapacağız. Bu vesileyle de projemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Ben bu vesileyle tüm Bigalı hemşehrilerimizi ve doğaseverlerimizi yürüyüşümüze davet ediyorum. Mesire alanımızda ayrıca Biga etimizin, köftemizin, yöresel lezzetlerimizin yer bulacağı, çay ve kahve içilebilecek kafeterya, restoran planlıyoruz. Çocuk oyun alanları ve doğal alanlarla alakalı düşüncelerimiz mevcut. Derdimiz halkımızın burada mutlu bir şekilde vakit geçirmelerini sağlayacak çalışmaları yapmak."

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