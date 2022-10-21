Bakacak köyündeki tarihi caminin restorasyonunda sona yaklaşıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesi Bakacak köyündeki 120 yıllık caminin restorasyonu devam ediyor.

AK Parti Biga İlçe Başkanı Nihat Borazan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce geçen yıl aralık ayında başlatılan restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Borazan, yaptığı açıklamada, köydeki tek caminin önemli bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, restorasyonla gelecek kuşaklara aktarılacağını söyledi.



Restorasyonda sona gelindiğini anlatan Borazan, şunları kaydetti:



"Tarihi dokuları ile Osmanlı'dan günümüze bizler için kıymetli bir hatıra. Köy halkımızın da sahiplenmesi bizleri ayriyeten sevindiriyor. Yaklaşık bir ay sonra bitmesi beklenen restorasyon kapsamında caminin minaresinin şerefesi dahil üst kısmı komple yenilendi. Duvar sıvaları kazınarak ilk hali olan taş duvar hali orijinal görüntüsüne kavuşturuldu. Yer döşemeleri, ısıtması, elektrik aksamı, minberi yenilendi. Caminin mihrabı ise caminin yapıldığı haline getirilince tarihi görüntüsü ortaya çıktı. Caminin restorasyon çalışmalarına başlanması için emek veren başta AK Parti Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan'a ve AK Parti Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'na, emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

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