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Çanakkale'de "Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdama Etkisi Çalıştayı" yapıldı

AA

Çanakkale'de "Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdama Etkisi Çalıştayı" yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na ilişkin, "Bu ülkede sahip olduğunuz genç nüfus çok büyük bir zenginlik. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi hareketliliği sağlayacak ve hatta genç neslin yapabileceği katkıyı artıracaktır." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında uygulanan, AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse edilen ve Güney Marmara Kalkınma Ajansının (GMKA) faydalanıcısı olduğu Yenilenebilir Gençlik Enerji Operasyonunun (RE-You) "Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdama Etkisi Çalıştayı", Çanakkale'de gerçekleştirildi.

Meyer-Landrut, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, iklim değişikliğiyle mücadelenin, her düzeyde eylemin yanı sıra her şeyin birbiriyle uyumlu ve kapsamlı bir yaklaşım olması gerektiğini söyledi.

Çalıştayın konusunun, Avrupa politikasının çok önemli iki boyutu olan eğitim ve mesleki eğitimi bir araya getirdiğini vurgulayan Meyer-Landrut, "Yeşil dönüşümle yüzleşmek için Avrupa politikası olan Avrupa Yeşil Mutabakatı çok önemli. Bu ülkede sahip olduğunuz genç nüfus çok büyük bir zenginlik. Siz ve bu genç ve eğitimli nüfus, ilerideki bu dönüşümlerin, toplumlar, endüstriler veya kamusal yaşamlar için dönüşümlerin üstesinden gelmeye yardımcı olacaksınız. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi hareketliliği sağlayacak ve hatta genç neslin yapabileceği katkıyı artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir enerjiler konusunda eğitim araştırmalarına yatırımın çok önemli olduğunu dile getiren Meyer-Landrut, 2035 yılında karbon nötr hedefine ulaşma ve küresel ısınmayı azaltma hedefine ulaşmak için birçok kişinin bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.

- "4. Sanayi Devrimi'nden sonra temizlemeyi birlikte yapmamız lazım"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan da 1. Sanayi Devrimi'nde atölye seviyesinde, 2. Sanayi Devrimi'nde seri üretimle, 3. Sanayi Devrimi'nde bilgisayarlaşmayla çevrenin bireysel, lokal veya girişimci seviyesinde kirletildiğini anlattı.

Çevreyi kimin, gelişmiş mi gelişmekte olan ülkelerin mi kirlettiğinin, nasıl kirletildiğinin geriye dönüp sorgulanmasına gerek olmadığını vurgulayan Alpkan, "4. Sanayi Devrimi'nden sonra temizlemeyi birlikte yapmamız lazım." ifadesini kullandı.

Üniversitelerde 30 yıldır internet ve bilgisayar ile uzaktan eğitim verme teknolojilerinin bulunduğunu hatırlatan Alpkan, Kovid-19 salgını döneminde bu alanın da ihtiyaçlarla değişime uğradığını belirtti.

Salgın sürecinde teknolojinin kullanılarak çok faydasının görüldüğünü dile getiren Alpkan, şunları kaydetti:

"Bu aynı zamanda ekolojik, ekonomik ve istihdamla ilgili yeni faydaları da beraberinde getirdi. Şimdi uzaktan çalışmayı artık konuşuyoruz ve bununla ilgili mevzuat çalışmaları yapılıyor. Dolayısıyla aslında çevreyi temizlemeyle ilgili teknolojiler var. Sadece bunun için ya bir fırsat ya bir tehdit olması lazım. Dolayısıyla bizim yeni bir krizi beklemeden bu iş birliğine hevesli olmamız ve bu motivasyonu göstermemiz de çok ümit verici."

Çalıştaya, Vali İlhami Aktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya Erkan, GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu Türkiye Direktörü Rubeena Esmail, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ile enerji sektörü temsilcileri, akademisyenler ve ilgililer katıldı.

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