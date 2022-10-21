AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Troya Antik Kenti'ni gezdi

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ÇANAKKALE (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Çanakkale'deki Troya Antik Kenti'ne ziyarette bulundu.

Kazı Heyeti Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Körpe tarafından karşılanan Meyer-Landrut, bölge ve antik kent hakkında bilgi aldı.

Büyükelçi Meyer-Landrut, ziyaretinde yaptığı açıklamada, iki gündür Çanakkale'de bulunduğunu ve bölgeyi çok beğendiğini söyledi.

Çanakkale'de dün "Dijital Okyanus Tüneli" etkinliğini gerçekleştirdiklerini, bugün ise "Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının İstihdama Etkisi Çalıştayı"na katıldıklarını belirten Meyer-Landrut, AB projelerini bölgede hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Avrupa Konseyinin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan tutumu nedeniyle başından bu yana iki yol takip ettiğini dile getiren Meyer-Landrut, şunları kaydetti:



"Avrupa Konseyinin bu süreçteki tutumu, ilk yol olarak Ukrayna'ya askeri ve ekonomik desteğin sağlanması, ikinci yol olarak da Rusya’ya bu saldırılarını devam ettirememesi amacıyla baskı uygulanmasıydı. Burada da ana araç olarak birtakım yaptırım araçları hayata geçirildi. Bunların uygulanmasıyla Rusya’nın saldırgan tavrının daha fazla devam ettirilmemesi amaçlandı. Önümüzdeki günlerde de ikili yolu takip ederek aynı şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

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