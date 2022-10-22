AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, Gelibolu Tarihi Alanı'nı gezdi

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ÇANAKKALE (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Çanakkale'deki Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'na ziyarette bulundu.

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret eden Meyer-Landrut, Hisarlık Tepe'deki Şehitler Abidesi'nde bölge ve Çanakkale Savaşları hakkında bilgi aldı.

Eşi Brigitte Landrut ve Alan Başkanı Kaşdemir ile temsili şehitliğe karanfil bırakan Büyükelçi, alandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Fransız Askeri Mezarlığı ile İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı'nı ziyaret eden Meyer-Landrut, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde hazırlanan sunumu izledi.

Nikolaus Meyer-Landrut, merkezde bulunan anı defterine, "Geçmişte kanla yıkanmış bu topraklarda bugün birlikte olmamız ve yarın da beraber olacağımız gerçeği, şehitlerin fedakarlıklarını unutmayacağımızın bir göstergesidir. Bugün de yarın da dünya barışını koruma yönündeki kararlılığımız devam edecektir. Ruhlarınız şad olsun." notunu yazarak imzaladı.



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