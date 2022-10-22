Gelibolu'da Balkan Ülkeleri Görme Engelliler Müzik Festivali konseri

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ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu Belediyesinin katkılarıyla 2. Balkan Ülkeleri Görme Engelliler Müzik Festivali Türkiye Konserleri kapsamında ilçede konser verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye’den sanatçılar katıldı.

Balkan ülkelerinden gelen müzisyenler, farklı renklerdeki müzikleriyle konsere katılanlara keyifli bir akşam yaşattı.

Geceye Gelibolu Musiki Derneği üyeleri kalabalık bir grupla katılarak, konuk ülkelerin görme engelli sanatçılarına moral verdi.



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