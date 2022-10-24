Tarihi Alan Başkanlığı personeline coğrafi işaret eğitimi verildi

ÇANAKKALE (AA) - Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından desteklenen teknik destek programı kapsamında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının 110 personeline "Coğrafi İşaret Eğitimi" verildi.

Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, GMKA tarafından verilen eğitimlerini tamamlayarak sertifika alan personeller sayesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sunularak, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nın tanıtımın yapılacağı belirtildi.

Başkanlıkta görevli personelin, coğrafi işaret, menşei adı, mahreç işareti, geleneksel ürün, coğrafi işaret ve geleneksel ürün tescilinin önemi, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı, tescil süresi, tescille sağlanan korumanın neden önemli olduğu gibi kavramları öğreneceğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Osmanlı Devleti döneminden itibaren Çanakkale Savaşı’na tanıklık etmiş yer isimleri, Eceabat ve gazi köylerdeki bir çok geleneksel ürün, eğitim alan personellerin çalışmaları sayesinde coğrafi işaret kazanacak. Coğrafi işarete konu olan yer isimlerinin markalaşmasını, ürünün kalitesinin korunmasını, bilinen özellikte üretiminin sağlanmasını, üretim yapanların korumadan öncelikli olarak yararlanmalarının sağlanmasını nihai yararlanıcıların, Eceabat ve Çanakkale’nin sonrasında da ülkenin milli ve kültürel değerlerinin korunmasını sağlamış olacak. Ziyaretçiler ve tüketicilere de özgünlüğü sertifikalanmış ürünler sunulmuş olacak."

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