Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı ortalama 6,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Arpa (yemlik)
|Kg
|6,30
|HTS
|Pirinç (Luna)
|Kg
|16,59
|HTS
|Pirinç (Osmancık)
|Kg
|22,31
|HTS
|Pirinç (Baldo)
|Kg
|24,73
|HTS
|Pirinç (Cameo)
|Kg
|11,88
|HTS
|Pirinç kepeği
|Kg
|5,50
|HTS
|Buğday (yemlik)
|Kg
|6,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,41
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|9,44
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|7,87
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı