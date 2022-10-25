Gelibolulu balıkçılar 4 bin çift palamut yakaladı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

​​​​​​​ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinden sabah saatlerinde limandan denize açılan balıkçılar 4 bin çift palamut yakaladı.

"Halil Kan" adlı tekne ile kısmetleri için denize açılan Gelibolulu balıkçılar, limana ağları 4 bin çift palamut dolusu ile yüzleri gülerek döndü.

Gelibolu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı olan balıkçı Recep Şahin, ağların ayıklanmasının yaklaşık 3 saat süreceğini belirterek, "Sezona pek iyi başlayamamıştık. Şimdiye kadar yakaladıklarımız ancak masraflara yetiyordu. Bu kez şans bize güldü. Denizden adeta balık fışkırdı." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.