Şadan Doğan Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı

ÇANAKKALE (AA) - Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, seçimlerde başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Doğan, bir otelde düzenlediği toplantıda, oda seçimlerinin 12 Kasım'da yapılacağını hatırlattı.

Başarı ve gururla sürdürdükleri başkanlık için iki dönemin ardından üçüncü dönem için görev tekrar aday olduklarını ifade eden Şadan Doğan, Biga’nın gelişimine katkı sağlamak için çalışanlara teşekkür etti.



Doğan şunları kaydetti:



"Bizler de yeniden başlamak üzere bugün dinlenmeden, yeniden yola çıkıyoruz. Bu yolculuğa birlikte devam edeceğimiz arkadaşlarımızın tamamına hem emekleri hem de ‘Biga için mücadeleye devam’ dedikleri için teşekkür ediyorum. Yeni dönemde komitelerimiz çalışacak. Beklentileri, sorunları ortaya çıkaracak ve çözümleri hep birlikte bulacağız. En baştan altını çizerek tekrar ediyorum. Yeni dönemde komite başkanlarımızın idaresinde tüm komite üyelerimizden beklentim net. Tüm komite üyelerimiz önümüzdeki çalışma dönemimiz boyunca aktif olarak çalışacaklar. " dedi.









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