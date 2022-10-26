Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik mısırın kilogramı ortalama 5,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Mısır (yemlik)
|Kg
|5,15
|HTS
|Buğday (kırık)
|Kg
|2,48
|HTS
|Buğday kepeği
|Kg
|1,10
|HTS
|Pirinç kepeği
|Kg
|0,75
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|12,71
|HTS
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|5,62
|MTS
|Asma yaprağı (ham)
|Kg
|31,60
|MTS
|Domates
|Kg
|2,43
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,56
|MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı