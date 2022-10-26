Çanakkale Ticaret Borsası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yemlik mısırın kilogramı ortalama 5,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Mısır (yemlik) Kg 5,15 HTS Buğday (kırık) Kg 2,48 HTS Buğday kepeği Kg 1,10 HTS Pirinç kepeği Kg 0,75 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 12,71 HTS Buğday (kırmızı) Kg 5,62 MTS Asma yaprağı (ham) Kg 31,60 MTS Domates Kg 2,43 MTS İnek sütü Litre 7,56 MTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.