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Kalın bağırsaktan yapay mesane ile hastaların yaşam konforu artıyor

AA

Kalın bağırsaktan yapay mesane ile hastaların yaşam konforu artıyor

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki mesane kanseri ameliyatında kullanılan kalın bağırsak yöntemi, hastaların sağlıklı günlerine daha konforlu şekilde dönmesini sağlıyor.

Hastanede 2008 yılından itibaren yapılan mesane kanseri ameliyatlarında hastaların yaşamlarını kolaylaştıracak çözümler arayan tıp uzmanları, yapay mesane için ince bağırsak yerine kalın bağırsak kullanmayı denedi.

İnce bağırsağın yapısının zayıflığı dolayısıyla kasılmaya uygun olmamasından hareketle sağlanan bu çözüm, hastalara daha konforlu bir yaşam sundu. Bu yöntem, hastanede yaklaşık 30 hastaya uygulandı ve hepsinde başarılı sonuçlar alındı.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, AA muhabirine, idrarın depolandığı organ olan mesanede de kanser oluşabildiğini söyledi.

Bu kanser türünün hastaların yüzde 30'unda ileri evrede saptandığını belirten Alan, böyle durumlarda kapalı ameliyat ya da TUR denilen sistemle hastalığı kontrol etmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

İleri evredeki teşhislerde erkeklerde idrar kesesi ve prostatın, kadınlarda da idrar kesesinin yanı sıra vajen ve rahimin alınması gerektiğini, bunun büyük bir cerrahi operasyon olduğunu anlatan Alan, şöyle devam etti:

"Tabii artık idrarı dökebileceği bir organ yok, idrar kesesi alındı. İdrar akışının devamının sağlanmak için şimdiye kadar iki yöntem uygulanıyordu. Bunlardan biri ince bağırsaktan 20 santimetrelik bir kısmı serbestleyip bir ucunu böbreklerden gelen kanallara bağlayıp bir ucunu da dışarıya cilde ağızlaştırıyorduk. Hasta ömür boyu torba taşımak zorunda kalıyordu. Bu durum hastanın yaşam konforuna ve sosyal adaptasyonuna ciddi oranda zarar veriyordu. İkinci yöntem olarak da yine ince bağırsak kullanılarak yapay bir mesane oluşturmaktı. Bu da idrar yoluna bağlanıyor. Hastaların dışarıdan torba taşımasına gerek olmuyor. Ancak burada kullanılan ince bağırsak segmenti ve kas yapısı naif olduğu, kasılmaya uygun olmadığı için bu hastalar belki yanlarında torba taşımıyor ama bu sefer de aşağıdan sürekli sondaya idrar boşaltmak zorunda kalıyordu. Bu da yine kişinin yaşam konforunu bozuyordu."

- "Dünyadaki sayılı merkezler arasına girdik"

Prof. Dr. Alan, ameliyatların ardından hastaların yaşamlarını rahat sürdürebilmeleri için farklı bir çözüm arayışına girdiklerini, araştırmaları sonucunda ince bağırsak yerine kalın bağırsak kullanarak mesane yapmayı uygun gördüklerini aktardı.

Yöntemin hastalara sağladığı avantajlara değinen Alan, şunları kaydetti:

"Bu ameliyat dünyada birkaç merkezde yapılıyor. Ülkemizde de sadece bizim üniversitemizde denendi. Şimdiye kadar 30'a yakın ameliyat yaptık. Bu hastalarımızda gördüğümüz kadarıyla hastalar kendi mesanesi gibi tamamen idrarını boşaltabiliyor, idrar kaçırma sorunu hiç olmuyor. Sondayla boşaltma durumunda kalmıyorlar, vücudun yan tarafında torba taşımak durumunda da değiller. Başarı oranımız yüzde 100. Hastalarımızın torbaya mahkum olduğunu düşünmek sıkıntılı.

Örneğin yazın bu torbaların bantları ayrılabiliyor, terliyorlar, denize girmeleri sıkıntılı oluyor. Bir ortama gittiklerinde de yanında torbayla gezmeleri gerekiyor. Torba patlayabilir, sızıntı yapabilir. Misafirliğe gittiğinde akıntı yapabilir, koku yapabilir. Bu anlamda ciddi sıkıntı yaşıyorlardı. Dolayısıyla bu tür hastalar için elde ettiğimiz sonuçlar ciddi bir çözüm olacak. Artık normal bireyler gibi idrarı geldiğinde tuvalete gidip rahat rahat yapabilecekler. Ne sonda ne de yandan torba taşımak zorunda kalacaklar."

Alan, bu çalışmayı ve derlemeyi dünya literatürüne girmesi için kanser araştırmaları konusunda uluslararası yayım yapan bir dergiye gönderdiklerini ve uygulamanın çok beğenildiğini, metnin hemen kabul edildiğini anlattı.

Kanser araştırmalarıyla ilgili gelecek yıl yapılacak kongrede sunum yapmak üzere davet aldıklarını ifade eden Alan, "İnşallah ileri evreli mesane kanserli hastalara bu bir çözüm, bir umut olur. Biz hem ülkemizde bir ilki yaptık hem de dünyadaki sayılı merkezler arasına girdik. Bu da hem bizim hem üniversitemiz hem de camiamız için oldukça gurur verici bir tablo." dedi.

Ameliyat edilen hastalardan Cafer Erdoğan ise başarılı bir operasyonla sağlığına yeniden kavuştuğunu belirtti.

Yaklaşık 3,5 ay kanama sıkıntısı çektiği bilgisini veren Erdoğan, "Cabir hocama ulaştım ve beni muayene ettikten sonra yapılabilecek yöntemleri anlattı. Biz ikinci yöntem olan kalın bağırsak yöntemini seçtik. Beni yeniden hayata bağladılar, geri döndürdüler diyebilirim. Kısa süre içinde taburcu olacağım için ayrıca çok mutluyum." diye konuştu.

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