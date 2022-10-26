Şampiyon güreşçi Aktürk Lapseki'de sevinçle karşılandı

ÇANAKKALE (AA) - Lapseki Belediyesi sporcusu güreşçi Feyzullah Aktürk için karşılama töreni düzenlendi.

Bulgaristan’da düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 92 kiloda ve Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda altın madalya kazanan Lapseki Belediyesi’nin sporcusu Feyzullah Aktürk, İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen U-23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Güreşçi Aktürk ve antrenör Halil Pulat, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Belediye Başkan yardımcıları Aynur Bozkurt ve Necdet Çelik tarafından karşılandı.

Belediye hizmet binası önünde düzenlenen programda konuşan Eyüp Yılmaz şunları kaydetti:



"Bugün özel bir programla bizleri buluşturan Feyzullah kardeşimize teşekkür etmek için buradayız. Bir kaç gün önce İspanyada yapılan dünya gençler şampiyonasında kendisi kürsü yaptı güreşçimizi biliyorsunuz. Başarılı bir güreşçi bizleri hiçbir zaman mahcup etmiyor. Güreşçimiz Lapseki’yi, Lapseki Belediyesini ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğini görüyoruz. Gerçekten biz güreşçimiz Feyzullah kardeşimiz ile gurur duyuyoruz bundan sonraki güreşlerde kendisinden yine madalyalar bekliyor ve bundan sonraki hedefi olimpiyatlar diyor katıldığınız için teşekkür ediyorum."

Karşılama törenine MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan ile AK Parti teşkilat Başkanı Murat Gürşen ve belediye personeli katıldı.

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