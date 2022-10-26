Çanakkale açıklarında bir yelkenlide 34 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, yelkenliyle yurt dışına kaçmaya çalışan 34 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği suçlamasıyla 1 kişi yakalandı.
Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Eceabat açıklarında İtalya rotası yönüne giden yelkenli içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bir süre takip edilen tekneye "TCSG-66" ve "KB-10" botlarıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda 34 düzensiz göçmen yakalandı. Yelkenlideki 1 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.