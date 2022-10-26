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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale açıklarında bir yelkenlide 34 düzensiz göçmen yakalandı

AA

Çanakkale açıklarında bir yelkenlide 34 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, yelkenliyle yurt dışına kaçmaya çalışan 34 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği suçlamasıyla 1 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Eceabat açıklarında İtalya rotası yönüne giden yelkenli içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre takip edilen tekneye "TCSG-66" ve "KB-10" botlarıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda 34 düzensiz göçmen yakalandı. Yelkenlideki 1 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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