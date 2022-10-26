Çanakkale'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Çan istikametinden Bayramiç'e giden Serdar G. idaresindeki 17 HG 193 plakalı otomobil, Bayramiç Çiftlik köyü yakınlarında Ender Yavaş'ın (55) kullandığı 17 TR 207 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Yavaş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.





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