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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelibolu'da yoğunlaştırılmış trafik denetimi gerçekleştirildi

AA

Gelibolu'da yoğunlaştırılmış trafik denetimi gerçekleştirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğince dron destekli trafik denetlemesi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, araç sürücüleri üzerinde trafikte farkındalık kazandırarak kaza riskini en aza indirmek için Eceabat-Keşan yolu üzerinde 08.00-17.00 arasında yapıldı.

Burhanlı köyü yakınlarında hız sınırının üzerinde seyreden ve köy içerisinde kaza riski oluşturan araçlara yönelik radarla hız denetimi, Güneyli ve Bolayır ışıklı kavşaklarda ışık ihlallerinden doğabilecek kazalara karşı ışık denetimi gerçekleştirildi.

Gelibolu ilçe girişindeki uygulama noktasında ise emniyet kemeri, seyir halinde cep telefonu kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek gibi kaza riskini artıran ihlallere yönelik dron ile havadan trafik denetiminde bulunuldu.

Trafik güvenliğinin sürekliliğini sağlamak amacı ile radar ve dron uygulamalı, sabit ve seyir halinde trafik denetimlerinin süreceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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