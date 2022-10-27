Gelibolu’da bisikletçiler cumhuriyetin 99. yıldönümü için pedal çevirdi

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ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu Kaymakamlığının ev sahipliğinde “Bisikletini Al Gel” etkinliğine katılan bisikletçiler cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıldönümü için pedal çevirdi.

Türkiye Cumhuriyetinin 99. yıldönümü kutlama programı nedeniyle ilçede çeşitli sportif etkinlikleri içerisinde yer alan “Bisikletini Al Gel” etkinliğine Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir katıldı.

Yaklaşık 100 bisikletli Gelibolu Mevlevihanesi önünde toplanıp konvoy halinde şehir merkezine kadar sürüş yaptı.

Etkinlik Balıkhane önüne tamamlandı.





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