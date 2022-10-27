Çanakkale'de 57 bin dolu makaron ele geçirildi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 57 bin dolu makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, KOM Daire Başkanlığınca ülke genelinde gerçekleştirilen tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığının önlenmesine yönelik "Nefes-2" isimli eş zamanlı operasyon kapsamında, 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, paketlenmiş halde 57 bin adet doldurulmuş makaron ile 6 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheliler M.G.Ö, S.Ç ve R.A hakkında adli işlem başlatıldı.

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