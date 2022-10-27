GÜNCELLEME - Çanakkale'de bir kadın parkta silahla vurularak öldürüldü

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de parkta silahla vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Barbaros Mahallesi Yıldız Sokak'taki Barbaros Parkı'nda arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla vurulan iki çocuk annesi İpek Kürşat (36) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Kürşat, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

- İpek Kürşat'ın tehdit edildiği iddiası

İpek Kürşat'ın avukatı Ahmet Uslu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kürşat'ın eşinin 10 Ekim 2021'de bir cinayet sonrası tutuklanıp cezaevine konulduğunu söyledi.

Eşinin tutuklanması sonrası müvekkilinin husumetli oldukları kişilerden çeşitli tehditler aldığını, olaydan sonra ailesiyle Çanakkale'den Lapseki'ye yerleştiğini ifade eden Uslu, tehditlerin devam etmesi üzerine Kürşat'ın emniyete ve savcılığa dilekçe yazarak can güvenliğinin bulunmadığı gerekçesiyle koruma talep ettiğini belirtti.

Avukat Uslu, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla artık İpek Kürşat aramızda yok. İpek Kürşat bu 1 sene içerisinde bizim ofisimize dahi taksiyle gelip gidebildi. Hiçbir zaman yolda yürüyemedi. Hep ölüm korkusuyla yaşadı çünkü her gün telefonuna gelen tehditler vardı. Çocuklarının gözü önünde parkta öldürüldü."

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