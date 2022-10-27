Çanakkale'de dere yatağına devrilen otomobilde 1 kişi öldü

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yenice ilçe merkezinden Sofular köyüne giden Halil Çorak idaresindeki 17 HS 308 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Nevruz köyü köprüsünden dere yatağına devrildi.

Kazada Kezban Çorak hayatını kaybetti, eşi Halil Çorak ağır yaralandı.

Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, 112 Acil Sağlık ekibince Yenice Devlet Hastanesine götürüldü.



Kezban Çorak'ın cesedi hastanenin morguna kaldırıldı.

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