Çanakkale Ticaret Borsası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında yumurtanın tanesi ortalama 1,88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Yumurta
|Adet
|1,88
|HTS
|Zeytin
|Kg
|30,00
|MTS
|Domates
|Kg
|2,55
|MTS
|Biber (kapya)
|Kg
|9,39
|MTS
|Biber (kırmızı)
|Kg
|11,72
|MTS
|Çilek
|Kg
|14,75
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,50
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|10,23
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|8,02
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.