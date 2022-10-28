Lapseki'de Türk Sanat Müziği konseri

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi.

Lapseki Belediyesi Korosu tarafından İsmail Baykut İlkokulu ve Ortaokulu Konferans Salonu'nda verilen konseri Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Belediye BaşkanYyardımcıları Necdet Çelik ve Aynur Bozkurt ile MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan da izledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların da seslendirildiği konserde sanatçıları tebrik eden Yılmaz, "Bu özel gecenin hazırlanmasında ve bu akşam bizler bu güzel geceyi geçiren tüm sanatçılara çok teşekkür ediyorum. Buraya katılan başta sanatçılarımız olmak üzere hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle hep birlikte anıyoruz." dedi.

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