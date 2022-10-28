Gelibolu Musiki Derneği Korosundan "Cumhuriyet Konseri"

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında konser verildi.



Gelibolu Musiki Derneği Korosu tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonu'nda Türk Sanat Müziği eserlerinin seslendirildiği "Cumhuriyet Konseri"ne ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.



Şef Orhan Selçuk yönetimindeki 50 kişilik koroya finalde yüzlerce dinleyici ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti.

Konseri izleyen Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, "Bu muhteşem koromuzu gösterdikleri performansları nedeniyle kutluyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünde bizlere harika bir konser verdiler." dedi.



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