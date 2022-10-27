Çanakkale'deki kazada eşi ölen sürücü de yaşamını yitirdi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsünün de hayatını kaybetmesiyle kazada ölen kişi sayısı 2'ye çıktı

İlçe merkezi ile Sofular köyü arasındaki yolda yaşanan kazada yaralanan sürücü Halil Çorak, kaldırıldığı Yenice Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halil Çorak ve aynı kazada yaşamını yitiren eşi Kezban Çorak'ın cenazelerinin ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Yenice'de dün ilçe merkezinden Sofular köyüne seyreden Halil Çorak idaresindeki 17 HS 308 plakalı otomobil, Nevruz köyü köprüsünden dere yatağına devrilmişti. Kazada sürücü Çorak ağır yaralanmış, eşi Kezban Çorak hayatını kaybetmişti.

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