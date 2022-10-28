29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, milli birlik ve beraberliğin kaynağı olan Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünü coşkuyla kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk milletinin şanlı ve onurlu mücadelesi sonucunda tarihte eşine az rastlanır bir mücadele vererek kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın ardından "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ile ilan edilen Cumhuriyet'in, milletin tüm imkansızlıklara rağmen vatan sevgisi ve istiklal aşkıyla, bağımsızlığına kavuşabilmek için giriştiği milli mücadele neticesinde filizlenen halkın üstün iradesi olduğunu vurgulayan Aktaş, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Benim en büyük eserim' dediği 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyetimiz, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştıran önemli dönüm noktası olmuştur. Aradan geçen 99 yılda büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, kültür alanındaki atılımları ve güçlü demokrasisiyle dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasındaki yerini alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aziz Türk milletinin kıymetli evlatlarının elinde daima yükselecek ve ilelebet payidar kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

- Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'ın mesajı

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 99. kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın onur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Şan ve şeref destanlarıyla dolu tarihten alınan azim, cesaret ve vakarla Cumhuriyetin 100. yılına yürümenin engin gururunu yüreklerde hissedildiğini ifade eden Murat, Cumhuriyet'in, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz kahramanlık mücadelesinin, eşsiz vatan sevgisinin, vazgeçilmez bağımsızlık iradesinin ifadesi olan en güzel eseri olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet gururunun tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacağını belirten Rektör Murat, şunları kaydetti:

"İstiklal Savaşı'nda, atalarımızın mücadelesine ilham kaynağı olan özgürlük ve bağımsızlık ruhu, milletimizin iradesini esaret altına almak ve ülkemizi parçalamak isteyen güçlere ve onların iş birlikçilerine karşı bugün de en önemli gücümüzdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne, bölünmez vatan toprakları üzerinde, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyini feda edebilme anlayışına sahip olduk, bu ruhu tüm benliğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin fertleri olarak, atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı ve bağımsızlığımızı daima muhafaza etmek, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, Türkiye’yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için el ve gönül birliği halinde çalışmak bu cennet misali ülkeyi bizlere armağan eden şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuzdur. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu devleti ve güzel vatanı bizlere miras bırakan şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize saygılarımı sunuyorum."



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