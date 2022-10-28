29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

AA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Aktaş, mesajında, milli birlik ve beraberliğin kaynağı olan Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünü coşkuyla kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk milletinin şanlı ve onurlu mücadelesi sonucunda tarihte eşine az rastlanır bir mücadele vererek kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın ardından "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ile ilan edilen Cumhuriyet'in, milletin tüm imkansızlıklara rağmen vatan sevgisi ve istiklal aşkıyla, bağımsızlığına kavuşabilmek için giriştiği milli mücadele neticesinde filizlenen halkın üstün iradesi olduğunu vurgulayan Aktaş, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Benim en büyük eserim' dediği 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyetimiz, ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştıran önemli dönüm noktası olmuştur. Aradan geçen 99 yılda büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, kültür alanındaki atılımları ve güçlü demokrasisiyle dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasındaki yerini alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aziz Türk milletinin kıymetli evlatlarının elinde daima yükselecek ve ilelebet payidar kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

- Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'ın mesajı

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 99. kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın onur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Şan ve şeref destanlarıyla dolu tarihten alınan azim, cesaret ve vakarla Cumhuriyetin 100. yılına yürümenin engin gururunu yüreklerde hissedildiğini ifade eden Murat, Cumhuriyet'in, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz kahramanlık mücadelesinin, eşsiz vatan sevgisinin, vazgeçilmez bağımsızlık iradesinin ifadesi olan en güzel eseri olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet gururunun tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacağını belirten Rektör Murat, şunları kaydetti:

"İstiklal Savaşı'nda, atalarımızın mücadelesine ilham kaynağı olan özgürlük ve bağımsızlık ruhu, milletimizin iradesini esaret altına almak ve ülkemizi parçalamak isteyen güçlere ve onların iş birlikçilerine karşı bugün de en önemli gücümüzdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne, bölünmez vatan toprakları üzerinde, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyini feda edebilme anlayışına sahip olduk, bu ruhu tüm benliğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin fertleri olarak, atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı ve bağımsızlığımızı daima muhafaza etmek, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, Türkiye’yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için el ve gönül birliği halinde çalışmak bu cennet misali ülkeyi bizlere armağan eden şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuzdur. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu devleti ve güzel vatanı bizlere miras bırakan şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize saygılarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'ndaki "hücum emri" Araştırma Merkezinde sergileniyor
YEREL HABERLER Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'ndaki "hücum emri" ...
Gelibolu Musiki Derneği Korosundan "Cumhuriyet Konseri"
YEREL HABERLER Gelibolu Musiki Derneği Korosundan "Cumhuriyet ...
Lapseki'de Türk Sanat Müziği konseri
YEREL HABERLER Lapseki'de Türk Sanat Müziği konseri
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale'deki kazada eşi ölen sürücü de yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Çanakkale'deki kazada eşi ölen sürücü de yaşamını ...
Çanakkale'de dere yatağına devrilen otomobilde 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Çanakkale'de dere yatağına devrilen otomobilde 1 kişi ...
Çanakkale açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı, 75 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 23 kaçak göçmen yakalandı, 75 ...
Çanakkale açıklarında 98 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 98 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNCELLEME - Çanakkale'de bir kadın parkta silahla vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Çanakkale'de bir kadın parkta silahla ...
(Görüntülü)SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİREN İPEK, ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ENSESİNDEN VURULMUŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü)SİLAHLI SALDIRIDA YAŞAMINI YİTİREN İPEK, ...
Parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan İpek, yaşamını yitirdi (2)
YEREL HABERLER Parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan İpek, ...
Çanakkale'de 57 bin dolu makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de 57 bin dolu makaron ele geçirildi
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası
(Görüntülü) ÇANAKKALE&#039;DE BANKTA OTURURKEN SİLAHLA VURULAN 2 ÇOCUK ANNESİ İPEK, HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇANAKKALE'DE BANKTA OTURURKEN ...
Parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan İpek, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Parkta otururken silahlı saldırıya uğrayan İpek, ...
Gelibolu’da bisikletçiler cumhuriyetin 99. yıldönümü için pedal çevirdi
YEREL HABERLER Gelibolu’da bisikletçiler cumhuriyetin 99. yıldönümü ...
Çanakkale'de bir kadın parkta silahla vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Çanakkale'de bir kadın parkta silahla vurularak ...
(Görüntülü)1 METRELİK LİÇA BALIĞI SÜRÜSÜYLE KARŞILAŞTIĞI ANLARI SU ALTI KAMERASIYLA KAYDETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)1 METRELİK LİÇA BALIĞI SÜRÜSÜYLE ...
Dev balık sürüsüyle karşı karşıya geldi, o anları su altı kamerasıyla kaydetti
YEREL HABERLER Dev balık sürüsüyle karşı karşıya geldi, o anları su ...
Gelibolu'da yoğunlaştırılmış trafik denetimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Gelibolu'da yoğunlaştırılmış trafik denetimi ...
Çanakkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Çanakkale'de otomobille çarpışan motosikletin ...
Çanakkale´de yelkenli teknede 34 kaçak göçmen ve organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale´de yelkenli teknede 34 kaçak göçmen ve ...
Çanakkale'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Çanakkale'de otomobille motosikletin çarpışması ...
Çanakkale açıklarında bir yelkenlide 34 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında bir yelkenlide 34 düzensiz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.