Çanakkale'deki trafik kazasında ölen çiftin cenazeleri defnedildi

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri toprağa verildi.

İlçe merkezi ile Sofular köyü arasındaki yolda geçirdikleri kazada ölen Halil (71) ile eşi Kezban Çorak (72) için Sofular Köyü Camisi'nde tören düzenlendi.

Çorak ailesinin yakınları cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Halil ve Kezban Çorak'ın naaşları ikindi vakti Yenice Müftüsü Metin Güvenir'in kıldırdığı cenaze namazlarının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Yenice'de dün ilçe merkezinden Sofular köyüne seyreden Halil Çorak idaresindeki 17 HS 308 plakalı otomobil, Nevruz köyü köprüsünden dere yatağına devrilmişti. Kazada sürücü Çorak ağır yaralanmış, eşi Kezban Çorak hayatını kaybetmişti. Sürücü Çorak, kaldırıldığı Yenice Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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