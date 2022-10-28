Çanakkale açıklarında botları sürüklenen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Ayvacık açıklarında, lastik botlarının motoru arızalanan ve yardım talebinde bulunan 11 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

İçinde bulundukları lastik botun motorunun arızalandığı ve sürüklendikleri belirlenen farklı ülkelere mensup 11 kişi, yardım talebinde bulundukları sahil güvenliğin "KB-20" botu ile kurtarılarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.





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