Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma”, “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçlarıyla ilgili 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Toplam 220 personelle narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyon kapsamında, şüphelilerin ev ve işyerleri ile araçlarında yapılan aramalarda 211,93 gram sentetik uyuşturucu, 380 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 23 adet sikke, 6 tabanca, 1 pompalı tüfek ile 81 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 19'u ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 11'inin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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