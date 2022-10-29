Gelibolu'da "1. Yüzyılından, 2. Yüzyılına Cumhuriyet" paneli düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "1. Yüzyılından 2. Yüzyılına Cumhuriyet" konulu panel düzenlendi.

Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi'ndeki panelin açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Cumhuriyetin kazanımlarını anlattı.

Cumhuriyeti kuran kadrolara karşı çok şey borçlu olduklarını, hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Erkek, "Atatürk'ün ifade ettiği gibi bir ulusun bağımsızlığı, onuru, namusu ve insanlığı iki şeye bağlıdır: Özgürlük ve bağımsızlık. Cumhuriyet bunu bize verdi. Onun için çok değerli." dedi.

Erkek, Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan yatırımlara değinerek, "1923-1938 arasında Cumhuriyeti kuran kadroların kurduğu müessese sayısı 135. Onun için Cumhuriyeti kuran kadrolara karşı büyük bir sorumluluğumuz var." diye konuştu.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar da panele katılanlara teşekkür etti.

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