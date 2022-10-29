29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Gelibolu'daki tören kapsamında Kaymakam Bekir Abacı makamında tebrikleri kabul etti.

Ardından 26 Kasım Caddesi'nde Kaymakam Abacı, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar törene katılanların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Abacı'nın konuşması sonrasında kutlama programı askeri birliklerin ve okulların geçişiyle sona erdi.

- Lapseki

Lapseki'deki tören, Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Kaymakam Emre Öztürk, Garnizon Komutanı Deniz Albay Ömer Karakaş ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.



Törenin ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.



Bayram haftasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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