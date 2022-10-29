Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayıyla kutlandı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Çanakkale Valiliğince düzenlenen yürüyüş, saat 19.00’da Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve fener taşıyan grup, İnönü Caddesi ve Kordon Boyu'ndan yürüyerek Morabbin Parkı'na ulaştı.

Binlerce kişi, marşlar söyleyip ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

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