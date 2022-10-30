Gelibolu’da fener alayı yürüyüşü yapıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu Belediyesince cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıldönümü nedeniyle önce fener alayı, sonra da cumhuriyet konseri düzenlendi.



Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ın katılımıyla yapılan konser sahne alan Türkü Akbayram, şarkılarını seslendirdi.



Mustafa Özacar konserin ardından Akbayram'a hediye verdi.



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