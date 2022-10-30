Biga'da doğa yürüyüşü yapıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Biga'nın Abdiağa Mesire Alanı'nda düzenlenen yürüyüşe Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Servi, İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, Kent Konseyi Başkanı Metin Tatlı, siyasi partilerin temsilcileri, Bigtay yürüyüş grubu ve Kızılay ekibi katıldı.

Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki şelale ekoturizm rotasının yaklaşık 5 kilometre mesafede ormanlık alanın içinde yer aldığını söyledi.

Ekoturizm güzergahı tescilinin Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını belirten Demirci, "Bu bölgedeki uygulamaları Biga Belediyemizle birlikte yaptık. Bugün de Biga Kent Konseyimizin organizasyonluğunda çok güzel bir etkinlik oldu. Yaklaşık bin kişilik bir katılımla gerçekleşti. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan da Bigalı hemşehri ve gençlerle cumhuriyet doğa yürüyüşünü gerçekleştirdiklerini aktararak, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle minnetle anıyoruz. Ecdadımıza saygı anlamında yürüyüşümüzü tamamladık. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz " ifadelerini kullandı.

Yürüyüşte, çekilişe katılanlara çadır, kamp sandalyesi, sırt çantası hediye edildi.









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