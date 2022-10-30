"29 Ekim Cumhuriyet Kupası Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması" Çanakkale'de yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"29 Ekim Cumhuriyet Kupası Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması" Çanakkale'de yapıldı

AA

"29 Ekim Cumhuriyet Kupası Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması" Çanakkale'de yapıldı

ÇANAKKALE (AA) - Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) ve Türkiye Binicilik Federasyonunun (TBF) iş birliğiyle düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Uluslararası Atlı Dayanıklılık Yarışması, Çanakkale'de düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının desteklediği yarışma, Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyündeki alanda gerçekleştirildi.

Antrenmanlar, veteriner kontrolü ve teknik toplantıyla başlayan yarışmada 100 kilometrelik "CEI 1" ve 120 kilometrelik "CEI 2" etapları koşuldu.

Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan ve Ürdün'den gelen 24 takımın 100 sporcuyla katılım sağladığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri, düzenlenecek törenle verilecek.

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan yarışmada İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri de hazır bulundu.

Yarışma sorumlularından Mehmet Tanfer, AA muhabirine, Cumhuriyet'in ilanının 99. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmanın Atatürk'ün izinde yapılan önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Yarışmanın uluslararası boyutta yapılmasının daha da anlamlı olduğunu ifade eden Tanfer, "Bizler de böyle önemli bir yarışmada bulunduğumuz için çok gururluyuz. Hem düzenlenme hem sponsorluk hem de yarışçı olarak katılım sağlıyoruz. Bu yarışmalardaki en büyük amacımız, bize atalarımızdan gelen bu sporu onlara sevdirebilmektir. Bu spora herkesin ulaşabileceğini göstermek istiyoruz. Ayrıca Türkiye'nin de bu branşta ve özellikle yurt dışında ay-yıldızlı bayrağını dalgalandırabileceğini ispatlamak istiyoruz. Biz bu yola gönül verdik, veriyoruz. Herkesin bu branşa ilgi duymasını istiyoruz. Binicilik atalarımızdan bize gelen bir mirastır. Benim kendi takımım da burada yer alıyor. Önemli derecelerimiz var. Önümüzdeki yıl Dünya Şampiyonası'nda önemli bir başarıya daha imza atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Biga'da doğa yürüyüşü yapıldı
YEREL HABERLER Biga'da doğa yürüyüşü yapıldı
Gelibolu’da fener alayı yürüyüşü yapıldı
YEREL HABERLER Gelibolu’da fener alayı yürüyüşü yapıldı
Gelibolu´da Cumhuriyet coşkusu
YEREL HABERLER Gelibolu´da Cumhuriyet coşkusu
(Görüntülü) TARLASI İÇİN KİRALADIĞI İŞ MAKİNESİNİN ÇARPTIĞI EMEKLİ POLİS, ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TARLASI İÇİN KİRALADIĞI İŞ MAKİNESİNİN ...
TARLASI İÇİN KİRALADIĞI İŞ MAKİNESİNİN ÇARPTIĞI EMEKLİ POLİS, ÖLDÜ
YEREL HABERLER TARLASI İÇİN KİRALADIĞI İŞ MAKİNESİNİN ÇARPTIĞI ...
Tarlası için kiraladığı iş makinesinin çarptığı emekli polis, öldü
YEREL HABERLER Tarlası için kiraladığı iş makinesinin çarptığı ...
(Görüntülü) ÇANAKKALE&#039;DE BİNLERCE VATANDAŞ FENER ALAYINDA BULUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇANAKKALE'DE BİNLERCE VATANDAŞ ...
Çanakkale'de 29 Ekim coşkusu; binlerce vatandaş fener alayında buluştu
YEREL HABERLER Çanakkale'de 29 Ekim coşkusu; binlerce vatandaş fener ...
Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener alayıyla kutlandı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı fener ...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Çanakkale'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 30 ...
Gelibolu'da "1. Yüzyılından, 2. Yüzyılına Cumhuriyet" paneli düzenlendi
YEREL HABERLER Gelibolu'da "1. Yüzyılından, 2. Yüzyılına Cumhuriyet" ...
Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheli ...
Çanakkale açıklarında botları sürüklenen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında botları sürüklenen 11 düzensiz ...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'ndaki "hücum emri" Araştırma Merkezinde sergileniyor
YEREL HABERLER Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'ndaki "hücum emri" ...
Gelibolu Musiki Derneği Korosundan "Cumhuriyet Konseri"
YEREL HABERLER Gelibolu Musiki Derneği Korosundan "Cumhuriyet ...
Lapseki'de Türk Sanat Müziği konseri
YEREL HABERLER Lapseki'de Türk Sanat Müziği konseri
Çanakkale Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Çanakkale Ticaret Borsası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.