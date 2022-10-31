"Sabancı Cumhuriyet Seferberliği" devam ediyor

ÇANAKKALE (AA) - Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, geçen yıl Sabancı Topluluğu'nun kuruluş yeri olan Adana'da başlattıkları seferberliği bu yıl Çanakkale'ye taşıdıklarını belirterek, "Bir ulusun bağımsızlığını, var olma mücadelesini dünya literatürüne sokan, inancın ve adanmışlığın imkansızlıklara karşı zaferini temsil eden Çanakkale gibi bir yerde, böylesine anlamlı bir tarihte, Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk seferberliğini hayata geçirmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu yıl bu hareketin kapsamını çok daha genişlettik." dedi.

Sabancı Holding'in iştiraklerindeki gönüllülerin katılımıyla geçen yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yılında başlatılan "Sabancı Cumhuriyet Seferberliği" kapsamında, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Pazarlı köyündeki Bal Ormanı'nda arıların su ihtiyacını karşılamak üzere su depoları ve arı üreticilerinin ihtiyaçları doğrultusunda kamelya yapıldı.

Kovanların konulması için orman içerisine 2 bin 500 adet kovan sehpası yerleştirilip bölgedeki arı üreticilerine kovan desteği sağlandı.



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yönlendirilen Bal Ormanı'na, orman ekosisteminin gereksinimleri ve biyolojik çeşitliliğe katkı sağlayacak, arıcılık faaliyetlerini ve bal üretimini destekleyecek nektarlı türlerin ekim ve dikimi de gerçekleştirildi.

Sabancı Holding CEO'su Alper, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlattı.

Seferberliğin bir ayağını anlamlı bir günde önemli bir şehirde hayata geçirdiklerini ifade eden Alper, "Cumhuriyet; aslında bir yaşam biçimidir, çağdaşlıktır, eşitliktir, sürekli ilerlemedir ve en önemlisi bu toprakları sevmek, onlara daima sahip çıkmaktır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve değerlerini sonsuza kadar yaşatmak ve bu uğurda yılmadan çalışmaktır. Biz geçtiğimiz yıl Sabancı Cumhuriyet Seferberliği'ni başlatırken, ülkemize, milletimize, Cumhuriyet'e duyduğumuz sevgiyi çok daha farklı bir şekilde göstermeyi arzu ettik. Karşılıksız sevgiyi aldığımız aksiyonlarla, yarattığımız değerle ortaya koymaya çalıştık. Toplam 7 bin gönüllümüzle 35 bin saatimizi bu seferberliğe ayırdık. Yaklaşık 15 gün boyunca fidan diktik, çöpleri topladık, atıkları ayrıştırdık, gübreleme yaptık, okul boyadık, kitap bağışladık, ahırlar ve geçici konutlar inşa ettik, yardım kolileri hazırladık ve tüm bu işlerimizi de 10 Kasım'da Ata'mıza armağan ettik." diye konuştu.

- "Yıl boyunca devam eden proje ve uygulamalarla topyekun bir seferberlik ilan ediyoruz"

Sabancı Cumhuriyet Seferberliği'ni geçen yıl başlattıklarını hatırlatan Alper, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Topluluğumuzun kuruluş yeri olan Adana'da başlattığımız seferberliği bu yıl ülkemizin farklı bir ucuna, Çanakkale'ye taşıdık. Bir ulusun bağımsızlığını, var olma mücadelesini dünya literatürüne sokan, inancın ve adanmışlığın imkansızlıklara karşı zaferini temsil eden Çanakkale gibi bir yerde, böylesine anlamlı bir tarihte, Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk seferberliğini hayata geçirmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu yıl bu hareketin kapsamını çok daha genişlettik. 15 bini aşkın Sabancı gönüllümüzle birlikte Türkiye'nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk seferberliğini hayata geçiriyoruz.



Geçtiğimiz yıl 11 olan il sayısını bu sene 41'e yükselttik. 16 şirketimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 32 farklı sosyal proje kapsamında 120 etkinlikle birlikte karşılıksız sevmenin, aslında bu topraklara değer katmak olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz. Gençlerimizin geleceğe hazırlanması, kadınların iş gücüne katılımı, iklim acil durumu ile kalıcı mücadelenin sağlanması, biyoçeşitliliğe destek verilmesi gibi farklı başlıklarda hayata geçirdiğimiz ve yıl boyunca devam eden proje ve uygulamalarla topyekun bir seferberlik ilan ediyoruz."

Cumhuriyet'in değerlerini, dünyanın içinden geçtiği zorluklardan bağımsız düşünmenin mümkün olmadığını vurgulayan Alper, "Bugün insanlık olarak yeni bir var olma mücadelesinin içindeyiz. Sabancı Topluluğu olarak, ortaya koyduğumuz tüm sürdürülebilirlik taahhütlerimiz, tüm proje ve uygulamalarımız, Cumhuriyet Seferberliği kapsamında yaptığımız tüm etkinliklerimiz, Hacı Sabancı'dan bizlere miras kalan 'Bu topraklardan kazandığını bu toprakların insanıyla paylaşma' ilkemizin vazgeçilmez bir parçası. Ama bunun yanında insanlığın geleceğini ilgilendiren bu var oluş mücadelesinde, sürdürülebilir yaşama sahip çıkma kararlılığımızın bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

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