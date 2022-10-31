Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Üzen'den TOGG'a ilişkin açıklama

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, "Cumhuriyetimizin 99. yılında, 60 yıllık hayalimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin Otomobili Projesini ülkemizi otomotiv endüstrisinde çağ atlatacak bir proje olarak görüyoruz." dedi.

Üzen, yaptığı yazılı açıklamada, yerli otomobil projesi olan TOGG'un Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'ne katıldıklarını belirtti.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan TOGG'un seri üretiminin gerçekleştirileceği kampüsü inceleme fırsatı da bulduklarını ifade eden Kaya Üzen şu değerlendirmede bulundu:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılında inşası başlatılan ve ülkemizin vizyon projelerinden biri olan TOGG’un Gemlik Kampüsünün açılışına ve seri üretimin başlangıcının yapılışına hep birlikte şahit olduk. Cumhuriyetimizin 99. yılında, 60 yıllık hayalimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye’nin Otomobili Projesini ülkemizi otomotiv endüstrisinde çağ atlatacak bir proje olarak görüyoruz. Türkiye'nin Otomobili Projesi, değişen, dönüşen dünya endüstrisine bir alternatif olacak. Türkiye'nin Otomobili projesi Türkiye'deki endüstriyi değiştirecek işaret fişeği. Bu bir özel sektör yatırımı."

TOGG’un "Mobilite Ekosistemi" hedefinin merkezi olan TOGG Gemlik Tesisi'nin 1,2 milyon metrekare arazi üzerinde, 230 bin metrekare kapalı alana sahip pek çok niteliği ile bir fabrikadan daha fazlası olduğuna işaret eden Üzen, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Milli imkanlarla geliştirilen TOGG, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından banttan indirildi. Türkiye'nin akıllı otomobili TOGG, Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya ve Pamukkale isimlerini taşıyan Türkiye’nin renkleri ile 2023 yılı Nisan ayında trafiğe çıkacak. Ülkemize bu gururu yaşatan, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, projede büyük emekleri olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, TOGG’u seri üretim bandından indirmek için gecesini gündüzüne katan TOBB-TOGG Yönetim Kurulu Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na, babayiğitlerimize, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’a, teknisyenlerimize, mühendislerimize ve şu anda 1300 civarındaki emekçilerimiz ile emeği geçen katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz."

















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