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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda ekmeklik buğdayın kilogramı ortalama 4,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adı Birim Ortalama (TL) Satış türü Buğday (ekmeklik) Kg 4,46 HTS Buğday (kırmızı) Kg 4,45 HTS Ayçiçeği (yağlık) Kg 11,59 HTS Çilek Kg 20,00 MTS Domates Kg 7,50 MTS Elma Kg 3,95 MTS Limon Kg 15,00 MTS Mandalina Kg 15,40 MTS Biber (kırmızı) Kg 7,28 MTS Kuru soğan Kg 2,46 MTS Patates Kg 2,14 MTS Zeytin Kg 40,00 MTS İnek sütü Litre 7,22 MTS Koyun sütü Litre 9,16 MTS Keçi sütü Litre 7,91 MTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

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