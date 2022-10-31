ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsası'nda ekmeklik buğdayın kilogramı ortalama 4,46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|4,46
|HTS
|Buğday (kırmızı)
|Kg
|4,45
|HTS
|Ayçiçeği (yağlık)
|Kg
|11,59
|HTS
|Çilek
|Kg
|20,00
|MTS
|Domates
|Kg
|7,50
|MTS
|Elma
|Kg
|3,95
|MTS
|Limon
|Kg
|15,00
|MTS
|Mandalina
|Kg
|15,40
|MTS
|Biber (kırmızı)
|Kg
|7,28
|MTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,46
|MTS
|Patates
|Kg
|2,14
|MTS
|Zeytin
|Kg
|40,00
|MTS
|İnek sütü
|Litre
|7,22
|MTS
|Koyun sütü
|Litre
|9,16
|MTS
|Keçi sütü
|Litre
|7,91
|MTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış