Çanakkale'de "Dardanelles99" illüstrasyon sergisi düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Cumhuriyet'in 99. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında farklı ülkelerden 99 sanatçı ve tasarımcının illüstrasyon çalışmalarının sergilendiği “Dardanelles99” isimli Uluslararası Davetli İllüstrasyon Sergisi, Karina Deniz Kültürü Merkezi’nde açıldı.

ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, açılış töreninde yaptığı konuşmasında, "Cumhuriyetin 99’uncu yıl dönümünü uluslararası 99 sanatçı dostumuzun katılımıyla oluşturduğumuz bir sergiyle anıyoruz. Bu sergi Çanakkale’nin engin esin kaynaklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Yakın ve uzak geçmişinde iki kıtayı bir araya getiren, mavi ve yeşili buluşturan eşsiz doğasıyla, engin esin kaynaklarına sahip bir şehir." dedi.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise sergide 65’i yabancı 34'ü Türk sanatçının hazırladığı 99 eser yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Dardanel, bizim buradaki kültürel ismimiz. Cumhuriyetin 99. yılı nedeniyle Dardanel 99 Uluslararası Davetli İllüstrasyon Sergisini açmış olduk. Bu vesileyle, bizim bugün bu topraklarda yaşamımıza vesile olan başta Ulu Önder Atatürk ve mücadele arkadaşlarına bir kez daha teşekkür etmemiz lazım. Onları yok saymak, bu ülkeye yapılacak ne büyük haksızlıklardan biri olur. Bize düşen görevde bu ülkeyi, ilelebet payidar kılmaktır."

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Çanakkale Belediyesi işbirliğinde düzenlen sergininin açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Çanakkale Baro Başkanı Hande Keskin ve davetliler katıldı.



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