Çanakkale açıklarında Türk kara sularına itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 42 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.





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