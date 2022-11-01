"İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projeleri Çanakkale'de tanıtıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyası kapsamında Çanakkale'de bilgilendirme yapıldı.

İskele Meydanı'ndaki tanıtım aracını ziyaret edenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut ve arsa projesi hakkında bilgi aldı.

Bazı kişiler ise sanal gerçeklik gözlükleriyle daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri inceledi.

TOKİ uzmanı Mehmet Öç, gazetecilere, vatandaşları proje hakkında bilgilendirmek üzere Çanakkale'de bulunduklarını söyledi.

Bakanlığa bağlı 3 tır ve 2 karavanla proje hakkında 81 ilde bilgilendirme çalışması başlattıklarını belirten Öç, "Çanakkale merkezde 370 adet konut yapacağız. Başvurular 31 Ekim'de bitti. Arsa ve iş yerleri için 4 Kasım’a kadar e-Devlet üzerinden, 7 Kasım’a kadar da banka üzerinden başvurular devam edecek." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Çanakkale İl Müdürü Bekir Çelen de projenin başarıyla devam ettiğini anlattı.

Projeyle Çanakkale’de bin 250 konutun satışa sunulacağını dile getiren Çelen, "Çanakkale merkezde 3 bin 500, toplamda 9 bin arsa satışı olacak. Bunlar Çanakkale OSB’sinin karşındaki bir alanda planlanıyor. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Tanıtım tırına gelerek projeler hakkında bilgi alan Hüseyin Mat ise sanal gerçeklik gözlüğüyle evleri inceleme fırsatı bulduğunu belirtti.

Evleri çok beğendiğini kaydeden Mat, "İmkanım olsa 5 tane almak isterdim. Çok güzel olmuş ama bir tane alma hakkımız var. Emeği geçenleri tebrik ederim." ifadesini kullandı.

Tanıtım aracında yarın da bilgilendirme etkinliği devam edecek.

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