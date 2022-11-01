Çanakkale'de teknoloji mağazasından hırsızlık güvenlik kamerasında

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki bir teknoloji mağazasında yaşanan hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı.
İlçe merkezinde S.K'ye ait iş yerine gelen maskeli ve eldivenli kişi, çok sayıda cep telefonu ve elektronik cihaz çalarak kaçtı.
Mağazaya geldiğinde durumu fark eden işletmeci, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.
İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.B. olduğunu tespit etti.
Çalıntı motosikletle yakalanan M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.