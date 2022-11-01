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OPET'in projesiyle yenilenen Troya köyleri "8. Çanakkale Bienali" kapsamında sanatla buluştu

AA

OPET'in projesiyle yenilenen Troya köyleri "8. Çanakkale Bienali" kapsamında sanatla buluştu

ÇANAKKALE (AA) - OPET'in Tarihe Saygı Projesi ile yenilenerek Troya kültür havzasının özgün destinasyonlarına dönüşen Tevfikiye Arkeo-Köy ile Çıplak Etno-Köy, "8. Çanakkale Bienali" kapsamında bir kez daha sanatla buluştu.

OPET'ten yapılan açıklamada, “OPET Tarihe Saygı Projesi”nin, Çanakkale’nin Troas bölgesine taşındığı ve 2018 yılından bu yana Çanakkale Bienali İnisiyatifi CABININ tarafından düzenlenen Troya Sanat Günleri'nin, bugüne kadar yüzlerce sanatçı, tasarımcı ve kültür insanını “Son Troyalılar”la buluşturduğu, Çanakkale kent merkeziyle köyler arasında da bir kültür köprüsü kurduğu belirtildi.

Troya Milli Parkı içinde bulunan Tevfikiye ve Çıplak köylerinde ise köylerde yaşanan fiziksel ve sosyal dönüşümün kutlandığı sanat günlerinin, bölge insanının yaşam kültürü üzerinden Troya’yı bugünle buluşturduğu vurgulandı.

Bienal kapsamında Tevfikiye Arkeo-Köy’de ve Çıplak Etno-Köy’de düzenlenen Sanat Günlerinin, birlikte çalışma, üretme ve kültürel mirası paylaşarak çoğaltma vizyonuyla kurgulanan tematik içerikleriyle ziyaretçilere farklı deneyimler yaşattığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tevfikiye Arkeo-Köy’de Troya ve mitoloji, Çıplak Etno-Köy’de ise kırsal miras teması etrafında bir araya gelen Çanakkale’den genç kuşak sanatçılar, işliklerini köy meydanına taşıyarak Troya coğrafyasından ilhamla özgün çalışmalar yürüttüler. Ziyaretçilerin de üretim süreçlerine tanık oldukları bu atölyeler sonunda ortaya çıkacak üretimlerin önümüzdeki aylarda Tevfikiye Arkeo-Köy Galeri’de sergilenmesi planlanıyor.

Çıplak Etno-Köy’de düzenlenen Sanat Günlerinde ise atölye ve etkinliklere, yerel ürünlerin tanıtıldığı stantlar ve bölgenin kırsal mirasını yansıtan üretimler eşlik etti. Atalık tohumlarla bölgenin bereketli topraklarından elde edilen türlü tarımsal malzemeyle Çıplaklı kadınların tarafından hazırlanan Etno-Köy markalı ürünler farklı stantlarda yerini aldı."

OPET Sanat Günleri, 2023 ilkbaharında yeniden Son Troyalılar ile buluşmayı bekliyor.

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