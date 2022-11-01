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ÇOMÜ’de akademik yıl açılış töreni gerçekleşti

AA

ÇOMÜ’de akademik yıl açılış töreni gerçekleşti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde 2022-2023 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre merkezinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tanıtım filmi izlendi.

Törende konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, “Önümüzdeki günlerde inşallah üniversitemizde çok önemli bazı yatırımlara imza atacağız. Büyük bir spor kompleksinin temelini atacağız. Burayı spor merkezi yapmak istiyoruz ve yaklaşık bin kişilik bir yurt yapıyoruz ki uzun yıllar Çanakkale’de sorun yaşamadık, bir daha inşallah uzun yıllar yurt sorunu olmayacak şekilde bir yurdumuzun da temelini atacağız.” ifadelerine yer verdi.

Rektör Murat'ın konuşmasının ardından Türkiye'nin ilk uzay mühendislerinden biri olan serebral palsili (SP) Turgay Karakaş 'İmkansız diye bir şey yoktur sadece biraz zaman alır" konulu ilk dersi verdi.

Karakaş, “Benim hayalim uzay mühendisliği okumaktı. Bu bölümün olması için imza topladım. Her ay YÖK’e dilekçe yazdım. 2,5 sene sonra bana o dilekçenin karşılığında şu kadar ders matematik, fizik ve kimya dersleri almam gerektiğini söylediler. Normalde 3 yılda bitirebileceğim bir bölümü ben 5 yılda bitirerek Türkiye’nin belki de ilk olarak 3 yan dal sahibi oldum. Mühendislik dersleri alarak da Türkiye’nin ilk uzay mühendisi oldum.” dedi.

Karakaş sözlerinin devamında ise, “Bundan sonraki hedeflerimiz inşallah enerji sektöründe de güzel şeyler olacak, haberleri geliyor. Orada da kendimizi dünyanın güçlü ülkeleri arasına soktuğumuz zaman önümüzde kimse duramayacak.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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