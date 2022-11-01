Çanakkale'de kaybolan alzaymır hastası kadın için arama çalışması başlatıldı

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ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası kadın için arama çalışması yapılıyor.

Çamköy köyünde yaşayan Zahide Buran'ın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Alzaymır hastası olduğu belirtilen Buran'ın kaybolduğu köy çevresinde jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Arama Kurtarma Derneği ekipleri arama-kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplere köylüler de destek veriyor.

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