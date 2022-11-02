Biga Belediyesine "Altın Karınca Ödülü" verildi

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ÇANAKKALE (AA) - Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından iyi uygulamaların ve projelerin ödüllendirildiği Altın Karınca Ödül Töreni'nde, Çanakkale'nin Biga ilçe Belediyesi de ödüle layık görüldü.



İstanbul'da bir otelde düzenlenen törende, 10 farklı kategoride 49 proje arasından Biga Belediyesi, Akıllı Şehir Uygulamaları kategorisinde 360 Derece Sokak Görüntüleri Destekli Entegre Kent Bilgi Sistemi E-İmar -Kent Rehberi projesiyle Altın Karınca Ödülü'nü kazandı.



Törende ödülü alan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:



"Mutluyuz, gururluyuz. Biga Belediyesi olarak, B Kategorisi nüfusu 15 bin 1 ila 100 bin arasında olan ilçe belediyeleri ve Akıllı Şehir Uygulamaları proje kategorisinde 360 Derece Sokak Görüntüleri Destekli Entegre Kent Bilgi Sistemi E-İmar -Kent Rehberi projemizle Altın Karınca Ödülü'nü kazanmış bulunuyoruz. Biga'mızın ve Biga halkımızın ihtiyacı olan her türlü hizmetin yerinden etkin ve hızlı bir şekilde onların hizmetine sunmak için ekolojik çalışmaların takipçisi olarak devam edeceğiz."



Proje firmasının İş Geliştirme Bölge Müdürü Ufuk Hekimoğlu ise çalışmanın özelliklerine ilişkin, "Bu proje ile şehre birileri çok çok hızlı bir şekilde erişebiliyor olacak. Şehirle ilgili imarla ilgili vatandaşlar, ruhsatla ilgili belediyeye gelmeden tüm işlemlerini buradan takip edebilecekler. Bu çalışma e-ruhsat projemiz, ilk gerçekleştirdiğimiz belediye olma unvanına da sahip." bilgisini verdi.

Törene, Biga Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Şirin Turan, Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Yavuz ile Ufuk Hekimoğlu ve firma yetkilileri katıldı.

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