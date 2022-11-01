Çanakkale'de kaybolan 75 yaşındaki alzheimer hastası kadına ulaşıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan alzheimer hastası kadın, arama kurtarma ekiplerince bulundu.
Çamköy köyünde yaşayan Zahide Buran'ın (75) dün gece eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Alzheimer hastası olduğu belirtilen Buran'ın kaybolduğu köyün çevresinde jandarma, AFAD ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin köye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Köyaltı mevkisinde bulduğu Buran, sağlık kontrolünün ardından yakınlarına teslim edildi.